В Киевской области молодая многодетная мать убила новорожденного, ей грозит пять лет лишения свободы.

Об этом информирует прокуратура области.

"Под процессуальным руководством Фастовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летней местной жительнице в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК Украины, а именно в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка сразу после родов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая почувствовав схватки, зашла в помещение туалета в общежитии где проживала и самостоятельно родила жизнеспособную доношенного девочку.

После этого решила избавиться младенца. Новорожденного ребенка на детской коляске увезла в расположенную неподалеку лесополосы и положила на землю при чрезмерно низкой температуре воздуха. Впоследствии тело ребенка было обнаружено работниками полиции.

Установлено, что в горе-матери на воспитании находится еще пять малолетних детей.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

За совершение указанного преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви юная мама выбросила новорожденную девочку из окна 7 этажа.

Еще мы писали, как в Николаеве на остановке транспорта бросили новорожденного ребенка.