Сергея Михасюка, владельца автомобиля "Волга", в котором в июне 2018 года сдетонировала граната, ранив детей, приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Приговор был вынесен 23 декабря Святошинского районным судом при участии Киевской местной прокуратуры №8.

Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Мужчину признали виним в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тысяч гривен каждому.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

"Страна" подробно рассказывала о случае с гранатой.

14 июня прошлого года во дворе жилого дома по улице Чернобыльской 4/56 сдетонировало взрывное устройство, в результате чего многочисленные травмы получили четверо детей.

Вскоре глава МВД Арсен Аваков отрапортовал о задержании подозреваемого владельца машины Михасюка, который оказался ветераном АТО.

Мы приводили объяснения Михасюка, как в его машине оказался боеприпас.