Водитель Toyоta, в которого сегодня стрелял неизвестный из Volkswagen Passat возле кафе "Камышовый кот" в киевском Гидропарке, скончался.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Жертве нападения оказывали медицинскую помощь, однако полученные огнестрельные ранения оказались смертельными. Как выяснилось, застреленный мужчина - это киевский предприниматель по фамилии Бахвалов, 1978 года рождения.

Нападавший крылся с места происшествия. Его автомобиль позже нашли сожженным на одной из улиц Днепровского района.

А вот оружие, из которого стрелял киллер, не установлено. На месте происшествия обнаружены лишь четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Заказные убийства предпринимателей в Украине не редкость. Ранее "Страна" писала о расстреле директора нескольких крупных аграрных предприятий в Черкасской области Владимира Сотникова. Также мы рассказывали о том, что в Ровно на стоянке авто средь белого дня застрелили бизнесмена.