В зоне отчуждения ЧАЭС, в районе урочища Русского во время планового рейда сотрудники отдела государственной охраны природно-заповедного фонда и Национальной полиции Украины обнаружили 13 браконьерских снастей. Об этом сообщается в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Найденные синтетические сети были до отказа заполнены типичными представителями ихтиофауны Чернобыльского заповедника: щуками, карасями, лещами. Как отмечают в учреждении, в подобных ловушках гибнет не только рыба, но и много других водных животных. И находят эти сети не так уж и редко.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Хозяина сетей установить не удалось. Незаконный вылов сотрудники госохраны вернули в водоемы, а синтетеические ловушки изъяли и отправили в райотдел полиции Чернобыля.

Администрация Чернобыльского заповедника предупреждает, что браконьерство карается законом. Нарушителям предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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