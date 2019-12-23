На Крюковщине - в жилом массиве Киево-Святошинского района Киевской области - вечером 23 декабря автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Видео инцидента с камер уличного наблюдения опубликовал в Facebook "Киев оперативный".

Инцидент произошел около 17:00. Женщина 1951 года рождения пыталась перейти дорогу в неустановленном месте. Едва ступив с тротуара на проезжую часть, она попала под колеса внедорожника, который ехал на приличной скорости.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

На записи видно, как водитель сразу остановил свое транспортное средство и вышел проверить, что произошло.

Как сообщает "Киев оперативный", пострадавшая выжила, но получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы разной степени тяжести.

Ранее "Страна" описывала случай на трассе Львов - Рава Русская: там произошло ДТП между подводой и Skoda Fabia без пострадавших. Однако во время оформления аварии случайно погиб свидетель, в которого влетела проезжавшая мимо машина.

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