В Украину пришел циклон под названием Айлтон, из-за которого 24 декабря будет дождливо в большинстве областей. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, могут быть особенно сильными в западных областях, а в Карпатах еще и сопровождаться мокрым снегом и даже метелями. Поэтому туристам нужно быть осторожными.

Лить с неба будет также на севере Украины, а вечером на юге и во всех центральных областях. Лишь в восточных регионах существенных осадков не предвидится, разве что возможны туманы и морось.

Скриншот и фото: Facebook/ tala.didenko

О весеннем тепле скоро придется забыть: температура воздуха с 24 декабря постепенно начнет снижаться. На первых порах не очень заметно. Во вторник термометры покажут +4...+8 градусов, а на юге +7...+12, что не намного меньше, чем 23 декабря.

В Киеве в канун католического Рождества ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода, небольшие дожди и около +6 градусов.

Минусовая температура установится в столице ориентировочно 27-28 декабря. Тогда, наконец, киевляне вспомнят, как выглядит снег.

Ранее "Страна" сообщала, что 23-24 декабря в западных областях объявлено штормовое предупреждение.

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