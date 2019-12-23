Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение двум бывшим сотрудникам АО "Дельта Банк" и руководитель общества с ограниченной ответственностью по факту завладения средствами финучреждения в результате предварительного сговора. Об этом сообщается в Facebook Национальной полиции.

Подозрения в соответствии с ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины 23 декабря получили бывший глава совета директоров "Дельта Банка", заместитель начальника департамента корпоративного бизнеса банка и директор одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Скриншот: Facebook/ UA.National.Police

Правоохранители установили, что должностные лица "Дельта Банка" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. На протяжении 2012-2015 годов они выделяли кредиты подконтрольному фиктивному субъекту хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины - на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Кроме того, для прикрытия своей незаконной деятельности упомянутые должностные лица несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

Их действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным. В учреждении была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, сумма убытка. понесенного банком, составляет 4,4 млрд грн.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и владельцев "Дельта Банка" к противоправной деятельности.

В свою очередь Генеральная прокуратура сообщает, что принимает меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых.

"Дельта Банк" был основан в 2006 году. По данным Нацбанка Украины, к 1 января 2015 года по размеру общих активов он занимал 4-е место в стране среди 158 действовавших на тот момент банков.

В прошлом году Фонд гарантирования вкладов заявил, что сотрудники "Дельта Банка" увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт.

Вскоре после этого ГПУ объявила в розыск одного из руководителей банка по подозрению в растрате более 1,1 млрд грн.