Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, причем задержка составит несколько месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, компания "Газпром" просчитала разные варианты прокладки трубопровода.

"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет, но ничего страшного", - сказал премьер.

Медведев добавил, что срок отклонения от первоначального плана прокладки газопровода из-за санкций не критичен.

"Это все равно месяцы. Месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - произнес глава кабмина.

Напомним, 21 декабря Дональд Трамп подписал объявленные накануне санкции против "Северного потока-2".

В Германии санкции США против нового газопровода расценили как грубое вмешательство в дела Европы.