Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на несколько дней – с 24 декабря до 30 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям, которые предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря.

В компании напомнили, что с 1 января 2020 года для потребителей, имеющих право на приобретение газа по льготным условиям (ПСО), будут действовать два ценовых предложения на газ от "Нафтогаза": квартальное и ежемесячное. Квартальная оптовая цена, зафиксированная на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), будет действовать автоматически для всех защищенных потребителей до конца отопительного сезона.

Ежемесячная оптовая цена для таких потребителей в январе 2020 года составит 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Ежемесячная цена в последующих месяцах отопительного сезона может быть и выше гарантированной цены, и ниже. До 30 декабря потребители должны решить, по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешними факторами. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет.

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