Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов анонсировал уменьшение налогового давления на маленькие зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Согласно заявлению главы ГНС, сделанному в эфире телеканала "Украина 24", уже есть четкий перечень налогов, которые планируется снизить во время проведения налоговой реформы. Это прежде всего налоги на фонд оплаты труда.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено, - сказал Верланов.

Он также отметил, что в Украине налоговая нагрузка является средней по сравнению с другими странами мира, но ключевым является вопрос налоговой справедливости.

"Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача - делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги", - пояснил Верланов.

Летом "Страна" рассказывала о сути налоговой реформы, которую готовит новая власть.

А в ноябре мы писали о том, что экс-глава "1+1" Александр Ткаченко презентовал проект введения в Украине налога для Netflix и YouTube.