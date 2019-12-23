Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина на территорию Крыма и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Заявление опубликовано сегодня на сайте ведомства.

В МИД отметили, что ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, ни любые другие действия оккупационной администрации не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины.

Также в министерстве расценили действия РФ относительно Керченского моста грубо нарушающими Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной.

"Ни Украина, ни одно цивилизованное государство мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний", - говорится на сайте МИД.

В ведомстве потребовали от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность в Крыму и Севастополе.

"Российской стороне передана соответствующая нота протеста", - такими словами завершается сообщение.

"Страна" подробно рассказывала и показывала, как в Крым впервые после блокады пустили поезда.

Как мы писали, о том, что Путин станет одним из первых пассажиров поезда на Крым, стало известно еще 12 декабря.