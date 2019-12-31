Сегодня ночью наступит Новый 2020 год. Он пройдет под знаком белой металлической крысы, будет отличаться от решительностью, упорством и принесет удачу целеустремленным людям.
С самого утра люди по всей стране готовятся к празднику: делают вкусные блюда, убирают в квартире, глядят вечерние наряды, покупают и упаковывают подарки.
Поднимают настроение, как обычно, новогодние песни, любимые кинофильмы и еще, конечно, само ожидание двенадцати часов ночи, когда можно будет загадать заветное желание.
Важнейший элемент Нового года - долгожданная встреча с близкими и друзьями. Поздравить лично получится не всех. Для таких случаев мы подготовили красивые картинки, оригинальные открытки и анимированные поздравления. Их можно будет отправить по смс или в месседжере.
С наступающим Новым 2020 годом! Будьте здоровы, и пусть у вас все-все получится!
Больше поздравлений в стихах, прозе, смс и смешных тостах.
Также мы подготовили подборку любимых новогодних песен. Слушать онлайн.
С Новым годом 2020 картинки
С Новым годом 2020 открытки
С Новым годом 2020 поздравления
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С наступающим Новым годом крысы
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