Сегодня, 23 декабря, ряд председателей областных советов присоединились к совместному заявлению о необходимости доработки проекта закона о децентрализации.

В частности заявление о такой доработке законопроекта "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" №2598, внесенном 13 декабря 2019 года президентом Украины как первоочередного подписали главы Николаевской, Черниговской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской и Львовской областных советов.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин на своей странице в социальной сети Facebook призвал остальных своих коллег поддержать совместное обращение.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

По состоянию на понедельник, 23 декабря совместное заявление подписали более сотни лидеров местного самоуправления и экспертов по вопросам местного самоуправления и децентрализации.

Напомним, 19 декабря 55 мэров и экспертов потребовали от Зеленского доработать изменения в Конституцию по децентрализации. Подписанты призвали не допустить поспешного голосования за законопроект №2598 и провести широкие дискуссии и профессиональные консультации для выработки совместных предложения к проекту конституционных изменений по децентрализации с учетом мнения лидеров местного самоуправления и экспертов.

Также мы писали о том, что посольство Германии призвало украинскую власть к широкому обсуждению проекта по децентрализации.