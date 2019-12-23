Главы шести облсоветов присоединились к требованию мэров доработать изменения в Конституцию по децентрализации
Сегодня, 23 декабря, ряд председателей областных советов присоединились к совместному заявлению о необходимости доработки проекта закона о децентрализации.
В частности заявление о такой доработке законопроекта "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" №2598, внесенном 13 декабря 2019 года президентом Украины как первоочередного подписали главы Николаевской, Черниговской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской и Львовской областных советов.
Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин на своей странице в социальной сети Facebook призвал остальных своих коллег поддержать совместное обращение.
Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr
По состоянию на понедельник, 23 декабря совместное заявление подписали более сотни лидеров местного самоуправления и экспертов по вопросам местного самоуправления и децентрализации.
Напомним, 19 декабря 55 мэров и экспертов потребовали от Зеленского доработать изменения в Конституцию по децентрализации. Подписанты призвали не допустить поспешного голосования за законопроект №2598 и провести широкие дискуссии и профессиональные консультации для выработки совместных предложения к проекту конституционных изменений по децентрализации с учетом мнения лидеров местного самоуправления и экспертов.
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