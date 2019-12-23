Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 23,2725 грн/$1 с 23,2850 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Уточняется, что котировки гривни к окончанию торгов составили 23,265-23,28 грн/$1, тогда как Нацбанк на 24 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,275766 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 23 декабря укрепился до 23,2767 грн/$1 с 23,2897 грн/$1.

Кроме того, Нацбанк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 24 декабря 2019 года:

100 долларов США - 2327,5766 грн

100 евро - 2577,7911 грн

10 российских рублей - 3,7391 грн

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 20 декабря составил 771,7 млн в долларовом эквиваленте в том числе $677,7 млн.

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