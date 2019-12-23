В Днепровском районе Киева мужчина пытался свести счеты с жизнью, вскрыв себе вены, прямо на улице, на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает "Информатор".

Вечером 21 декабря на линию экстренных служб поступил вызов о том, что на улице Кибальчича мужчина пытается покончить с собой. На место происшествия выехал экипаж полиции. Прибыв на остановку, правоохранители увидели мужчину, который сидел на скамейке с осколком от бутылки и резал им себя.

Видео: YouTube/ Автопатруль Майдан

Патрульные пытались установить с самоубийцей контакт, но тот никого к себе не подпускал, а выбросить осколок отказывался.

В итоге у мужчины все-таки сумели отобрать импровизированное орудие самоубийства. Во время оказания первой помощи он признался, что накануне выпил.

Врачи "скорой" госпитализировали его в больницу с диагнозом "резаная рана левой руки".

В сентябре похожая история закончилась трагически: на улице в Киеве мужчина написал предсмертную записку, вскрыл вены флаконом от духов и скончался.

Ранее "Страна" писала об одесситке, обворовавшей налоговую службу, которая пыталась порезать вены при задержании.