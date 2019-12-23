После разгоревшегося скандала из-за заявления МВД Израиля, что за последние 9 лет 86% репатриантов из России и Украины не являются евреями по Галахе, ведомство отказалось от опубликованных им же официальных статистических данных, пишет издание "Вести. Израиль по-русски".

Уточняется, что после того как эти цифры привели к скандалу, в том числе и в социальных сетях, Управление регистрации населения ("Рашут ха-охлусин") сообщило, что вероятно, в процессе сбора данных произошли неполадки. Цифры проверят заново и опубликуют уточненные данные.

Напомним, МВД Израиля опубликовало данные о национальной принадлежности репатриантов, приехавших в Израиль в период с начала 2012 года до октября 2019 года. За это время из России в Израиль переехали 52,337 человек, из них 4,3% записаны как евреи в реестре МВД. Из Украины репатриировались 37,958 человек, 8% этого числа - евреи, согласно документам министерства. Далее следуют: Франция - 28,676 репатриантов (27% - евреи) и

США - 18,272 репатрианта (30% - евреи).

Ранее "Страна" писала о том, что Израиль крайне удивлен решением киевского суда восстановить в должности консула-антисемита.

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