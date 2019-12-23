Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства России в Адыгее заявил, что вместо чая предпочитает пить заваренные, облитые кипятком травы с Алтая, пишет Rt.

Так, председатель Первого чайного кооператива Серафим Тимченко обратил внимание на то, что Путин во время поездки на поезде по Крымскому мосту пил чай. В связи с этим он поинтересовался, какой сорт чая предпочитает российский лидер.

"Я пью даже не чай... Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы с Алтая", - сказал Путин.

В июле президент России пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке с термосом. В Кремле объяснили, что Путин пил из него чай.

Напомним, что Путин рассказал рабочим Крымского моста о ночном звонке бизнесмена с "простой русской фамилией Ротенберг".

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