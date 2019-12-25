26 декабря произойдет солнечное затмение, которое называют кольцеобразным. Из-за того, что Луна сейчас находится на большом удалении от Солнца, ее диск не сможет полностью заслонить светило и с Земли это будет наблюдаться, как огненное кольцо в небе. Явление продлится примерно 3 минуты 40 секунд.

Где и когда можно увидеть последние затмение года

Астрономическое явление начнется 26 декабря в 03:43 по Всемирному времени, в Украине часы в это время покажут 05:43.

Затмение будет видно в Индии, ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре, Омане, Индонезии и Малайзии. Наилучший обзор будет в Саудовской Аравии. Некоторые фазы можно будет разглядеть на Дальнем Востоке, в Казахстане и на Урале.

Пример кольцевого солнечного затмения. Фото: Esquire.ru

В чем опасность кольцевого затмения

Несмотря на то, что Солнце практически полностью закроет Луна, специалисты не советуют смотреть на огненное кольцо в небе невооруженным глазом. Для этого нужно использовать специальные очки, рассматривать его через специальные фильтры на бинокле или телескопе. В противном случае это может вызвать необратимые повреждения глаза и даже привести к слепоте.

Когда ждать затмений в 2020 году

В 2019 году произошло три солнечных затмения: 6 января и 2 июля. И вот последнее ожидается 26 декабря.

В следующем году произойдут два затмения Солнца - 21 июня и 14 декабря. В Украине их не будет видно.

Кольцеобразное затмение в следующий раз можно будет наблюдать 5 января 2038 года.

Солнечное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии. Когда спутник Земли посередине - он закрывает диск Солнца на несколько минут, пока проходит мимо него.

Что говорят астрологи

Астрологи сообщают, что это астрономическое явление повлияет на хитросплетения в судьбе человека и может вызвать противоречия, поэтому следует быть острожными. Возможны изменения на работе, поскольку руководство может заняться перестановкой кадров, завершением одних проектов и стартом других. Причем возникший хаос может повлечь за собой убытки. Чтобы сгладить ситуацию нужно проявить всю мудрость и дипломатию, не уходя в агрессию или прямолинейность.

Астрологи советуют провести 26 декабря с друзьями или семьей, мечтать о чем-то хорошем и грандиозном, поскольку мысли в этот день могут подкинуть идеи судьбе.

Хорошо заняться добрыми делами, но ни в коем случае не по принуждению или расчету, а по велению сердца. Также этот день подходит для генеральной уборки и избавления от накопившегося хлама.

Стоит отложить длительные командировки, путешествия, избегать выяснения отношений.