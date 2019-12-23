Беларусь и Россия в ближайшее время завершат согласование всего пакета интеграционных дорожных карт для того, чтобы главы государств его одобрили. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве РФ в республике по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, пишет ТАСС.

"На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие два-три дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям", - отметил первый вице-премьер белорусского правительства.

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