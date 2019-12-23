Украинская сторона планирует передать в так называемые "ДНР" и "ЛНР" в рамках обмена пленными бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", которых обвиняют в расстреле евромайдановцев 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на свои источники, близкие к суду.

По данным интернет-издания, бывшим беркутовцам готовят изменения меры пресечения - об этом должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры. А само решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны.

Судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве, на котором прокуроров обязывают изменить меру пресечения обвиняемым, должно состояться 24 декабря.

Отметим, что сами беркутовцы отрицают свою вину. Они заявляют, что не стреляли по майдановцам. Их защита приводила свидетельства, что стрельбу вели сами представители тогдашней оппозиции. О том же заявляла и экс-министр юстиции Елена Лукаш в своих показаниях на суде.

Как писала "Страна", сегодня представители Киева и Донбасса провели видеоконференцию по обмену пленными.

Мы также сообщали, что десятки заключенных отказываются идти на обмен из Украины.