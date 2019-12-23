В сети отреагировали на новость о том, что нардеп и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук на этих выходных выступил на новогоднем корпоративе в Минске у компании Wargaming, которая создала знаменитую игру "World of Tanks".

По неофициальной информации, гонорар лидера "Океана Эльзы" составил около 100 тысяч евро. При этом обязательным условием в райдере был полный запрет фото и видео съемки во время концерта, но фото все-таки просочились в сеть. А в партии позже подтвердили, что концерт был.

Поинтересовались, что пишут об этом пользователи соцсетей в Украине.

"Я так понял, когда партия "Голос" Вакарчука предлагала выйти из минских переговоров, они хотели перейти к минским концертам?" - написал журналист Владимир Полуев.

"Немножко переживаю за Вакарчука. А ну как в Единой России предложат 200 тысяч за корпоратив? Потеряем лидера мощнейшей фракции" - отреагировал нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Славко на йолке. новогодний корпоратив в Минске у компании Warmgaming обслуживал глава партии "Голос". Тьфу" - написала экс-министр юстиции Елена Лукаш, говоря о том, что лидеру парламентской фракции не к лицу развлекать людей песнями и танцами.

Других развеселило то, что Вакарчук развлекал создателей игры, в которой можно играть за СССР.

"Нардеп Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе создателей игры World of Tanks. World of Tanks — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге Второй Мировой войны.

По информации СМИ, высокопатриотичный народный депутат Украины, по совместительству лидер, прости господи, парламентской фракции "Голос" получил за своё выступление 100 тысяч американских денег.

Для тех, кто не знает, сюжет игры - это танковое сопротивление команд СССР, союзников и фашистской Германии.

Уже вижу, как танк с красной звездой на боку обороняет Сталинград под сингл "Я не здамся без бою".

Хотя уверен, что ближайшие часы появится комментарий Вакарчука, где певец-депутат будет имитировать слабоумие и рассказывать о "я не знал" и "меня ввели в заблуждение" с глазами какающей собаки.

Кстати, а депутатам можно выступать на корпоративах за гонорар?" - написал журналист Василий Апасов.

Накануне Нового года "Страна" узнала, сколько стоят выступления украинских звезд и какие вечеринки ждут украинцев.

Также мы писали, как прошел первый корпоратив депутатов "Слуги народа".