Авиакомпания SkyUp Airlines планирует запустить рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия) весной 2020 года. Об этом сообщается на ее странице в соцсети.

Уточняется, что полеты из Киева в Тирану стартуют с 30 мая 2020 года. Сначала они будут по субботам, а с 8 июня - по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 2,3 тысяч гривен.

Полеты из Киева в Лиссабон стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа - от 2,8 тысяч гривен.

Фото: facebook.com

Напомним, на днях авиакомпания SkyUp Airlines в рамках летней навигации анонсировала запуск рейсов из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль) в марте-июне 2020 года.

Также мы сообщали, что авиакомпания Windrose запускает рейс из Ивано-Франковска в Бухарест.