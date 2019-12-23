Пресс-служба партии "Голос" анонсировала в соцсети новую рубрику "Где Вакарчук?" для "преданных поклонников". Пост на эту тему появился на странице политсилы в Facebook.

В партии подтвердили сообщение одного из таких Telegram-каналов о том, что Вакарчук в субботу давал в Минске концерт.

"Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IT-компании", - признались в "Голосе".

Фото: Facebook/ GolosZmin

В партии напомнили заявление своего лидера, что музыкой он заниматься не прекратит (и это разрешено законодательством). И порекомендовали следить за его творчеством на странице "Океана Эльзы".

Скриншот: Facebook/ GolosZmin

Также в "Голосе" опровергли анонимные сообщения о том, что Вакарчука видели в минувший четверг в Лондоне.

"Страна" рассказывала об упомянутом в посте выступлении Вакарчука в Минске. Он спел на новогоднем корпоративе создателей игры World of Tanks и получил за это гонорар около 100 тысяч евро.

Что касается поездки лидера "Голоса" в Лондон, то мы тоже о ней писали - не со ссылкой на анонимный канал, а со слов экс-депутатв Верховной Рады от КПУ Оксаны Калетник, летевшей с Вакарчуком из Лондона в Киев одним рейсом.