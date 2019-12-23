Уголовное производство по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области направлено Государственным бюро расследований в суд с обвинительными актами в отношении четырех подозреваемых. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба в Telegram.

"Один из них обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо – в хулиганстве с применением огнестрельного оружия", - добавил он.

По его словам, "этот кейс-один из самых общественно чувствительных, которые расследовало ГБР". "Это не просто о служебной халатности, или материальную наживу. Это о жизни, которую забрали у ребенка", - написал Труба.

"Впереди суд, позади – полгода сложной, профессиональной и кропотливой работы наших следователей. Сразу же после трагедии я пообещал – мы сделаем все возможное, чтобы расследование было максимально объективным, и виновные понесли ответственность. Спасибо каждому, кто упорно работал, чтобы это обещание можно было считать выполненной" - резюмировал он.

Фото: t.me

Напомним, что следствие установило, кто именно совершил смертельный выстрел в ребенка.

Также "Страна" писала о том, что стало известно через пять месяцев после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова.