Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что его страна обратилась к России с просьбой о содействии в расследовании вопроса, почему в день крушения MH17 Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом. Об этом сообщает ТАСС.

Министр составил записку к национальному парламенту, посвященную стратегии дальнейшего развития отношений с Россией. В ней чиновник отметил, что правительство "обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании", которое касается воздушного пространства над восточной Украиной. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны "будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу".

Он добавил, что в этом же официальном послании было выражено разочарование тем, что российские власти не смогли среагировать на запрос прокуратуры о временном задержании жителя так называемой ДНР Владимира Цемаха. Последний проходит как подозреваемый по делу MH17.

"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства. Мы в долгу перед жертвами трагедии и их родственниками", - сказал Блок.

Напомним, осенью большинство депутатов в Палате представителей парламента Нидерландов проголосовали за дополнительное расследование роли Украины в катастрофе Боинга MH17 2014 года.

В Нидерландах внимание к трагедии не ослабевает не только во властных кругах. Как писала "Страна", в июле в интернете появился фильм-расследование голландского журналиста Макса ван дер Верффа о сбитом на Донбассе "Боинге".