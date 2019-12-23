85-летний ученый Мехти Логунов, которого при президенте Петре Порошенко приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, с 18 декабря объявил голодовку. Об этом заявил местный депутат Андрей Лесик на видео в Facebook.

"Администрация СИЗО не реагирует и не признает данный факт", - заявил Лесик.

Видео: facebook.com

Мехти Логунов Фото: facebook.com

"Страна" уже подробно писала о засекреченном приговоре. По версии СБУ и прокуратуры, ученый из Харькова якобы собирал секретные сведения в харьковских НИИ, сотрудничающих с Министерством обороны.

Мехти Логунов является известным харьковским ученым и изобретателем. Он долго преподавал в Харьковском автодорожном институте (ХАДИ), имеет ученую степень кандидата технических наук, автор ряда патентов в сфере машиностроения и переработки отходов.

Особенность его дела в том, что подсудимому 85 лет. Поэтому 12-летний тюремный срок для него является, по сути, пожизненным заключением. При этом доказательная база по приговору весьма сомнительна.

Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд Харькова 30 июля 2018 года. Мехти Логунова признали виновным по статье 111 Уголовного кодекса "Государственная измена". Это считается особо тяжким преступлением. Поэтому ученого арестовали 17 августа 2017 года без возможности внести залог. В дальнейшем арест несколько раз продлевали вплоть до вынесения приговора. На него Логунов подал апелляцию, рассмотрение которой тянется с августа прошлого года.

Областной апелляционный суд несколько раз под различными предлогами откладывал слушание апелляционной жалобы. В итоге уже больше двух лет Мехти Логунов провел за решеткой без вступившего в силу приговора.

О том, как в СБУ шили дело 85-летнему ученому и изобретателю Мехти Логунову, также читайте в материале "Страны".