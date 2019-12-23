Блондинку из Одессы с двухметровой косой зовут замуж мужчины из разных стран. Фото и видео
Жительница Одессы, 34-летняя модель Алена Кравченко обрела мировую славу благодаря двухметроой длине волос. В соцсети ей постоянно поступают предложения руки и сердца от мужчин из разных стран. Об этом одесситка рассказала в интервью британской газете Daily Mail.
Алена Кравченко отращивает волосы с пяти лет. Сейчас их длина достигла почти двух метров. Блондинку прозвали живой Рапунцель. Опубликованные в соцсети фото, на которых она демонстрирует свои локоны, помогли девушке собрать тысячи подписчиков.
"Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече, хотят приехать, приглашают меня в свои страны... Обычно я не отвечаю на такие сообщения, чтобы не давать им надежды", - рассказала Алена Кравченко.
Фото: instagram.com
Украинка также призналась, что любовь к длинным волосам ей привила мать еще в детстве, объясняя это тем, что "волосы украшают женщину". Она добавила, что моет голову один раз в неделю, и этот процесс занимает у нее целый час.
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Привет,друзья! После последнего #челленджа мой директ взорвался с вопросами как я делаю этот #donatbun, подкладываю ли я что-то во внутрь,чем bun держится...?! Для меня легче #hairstyle быть не может, учитывая постоянную нехватку времени, за минуту закрутить волосы, закрепить палочкой и готово! #длинныеволосы#longhair#красивыедевушки#topgirls#odessagram#одесса#длиннаякоса#рапунцель#модельодесса#длинныеволосыукраина#длинныеволосыодесса#волосыодесса#superlonghair#sexiesthair#hairdiva#reallylonghair#instahair#longhairdontcare#hairstyle#hairfashion#famouspeople#starlife#verylonghair#hairstyles#рапунцельукраина#rapunzelukraine#longhairbeauty
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