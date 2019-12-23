Жительница Одессы, 34-летняя модель Алена Кравченко обрела мировую славу благодаря двухметроой длине волос. В соцсети ей постоянно поступают предложения руки и сердца от мужчин из разных стран. Об этом одесситка рассказала в интервью британской газете Daily Mail.

Алена Кравченко отращивает волосы с пяти лет. Сейчас их длина достигла почти двух метров. Блондинку прозвали живой Рапунцель. Опубликованные в соцсети фото, на которых она демонстрирует свои локоны, помогли девушке собрать тысячи подписчиков.

"Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече, хотят приехать, приглашают меня в свои страны... Обычно я не отвечаю на такие сообщения, чтобы не давать им надежды", - рассказала Алена Кравченко.

Фото: instagram.com

Украинка также призналась, что любовь к длинным волосам ей привила мать еще в детстве, объясняя это тем, что "волосы украшают женщину". Она добавила, что моет голову один раз в неделю, и этот процесс занимает у нее целый час.

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