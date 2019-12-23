В Днепровском районе Киева, в Гидропарке, возле кафе "Очеретяный кот" днем 23 декабря неизвестный на автомобиле стрелял в другую машину. Об этом сообщает сайт "Информатор" со ссылкой на свои источники.

Пока полиция установила, что стрелявший был на сером Volkswagen Passat, а жертвой оказался водитель Toyota. Нападавший скрылся, уехав в сторону моста Патона. Водитель же "японца" находится в тяжелом состоянии.

Сразу после инцидента, в 15:30, полиция ввела специальную операцию по розыску преступника "Сирена". Правоохранителям известен портрет стрелка: на вид ему 30-40 лет, он имеет высокий рост. В момент нападения его лицо было закрыто банданой.

Как писала "Страна", в октябре три человека расстреляли машину в Киевской области, недалеко от села Княжичи. В результате один из пассажиров машины был ранен.

Также мы писали о громком убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Снайпер застрелил мальчика в авто отца.