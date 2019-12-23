Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что обмен удерживаемыми лицами состоится до конца этого года, как и было договорено во время нормандского саммита. Ее слова привела пресс-служба президента Украины.

Также Лутковская сообщила, кто из граждан Украины вернется домой в рамках нового обмена.

"Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года. Как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в Нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из-под незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - сказала представительница ТКГ.

По ее словам, пока окончательно "дошлифовываются" списки.

"Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - обратилась она к прессе.

Ранее "Страна" писала, что о согласовании условий освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года сообщил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Мы также рассказывали, что сегодня представители Киева и Донбасса устроили видеоконференцию по обмену пленными.