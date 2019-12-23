В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23 декабря, сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории.



По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.



Такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.



"Учитывая высокий температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году", - говорится в сообщении.



Напомним, что в день Святого Николая в Киеве аномальное тепло достигло отметки в +15,2 и побило ркорд 1989 года.

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