Украина попала на четвертую позицию рейтинга европейских стран по количеству смертей, обусловленных загрязнением окружающей среды. Об этом сообщается на сайте глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP).

В исследовании говоритс о том, что в Украине из-за загрязнения окружающей среды ежегодно умирают 57 258. Таким образом Украина вошла в первую пятерку этой неутешительной статистики.

Лидирует в топе с большим отрывом от остальных - Россия (118 687 смертей). Также в пятерку вошли Германия (68 300 смертей), Турция (57 779 смертей) и Италия (57 033).

Фото: gahp.net

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