В сеть попала утечка дизайна нового iPhone, с помощью которой был создан макет будущего смартфона от Apple. Соответствующее видео опубликовал японский ресурс Macotakara, который известен своими утечками на тему гаджетом Apple.

Инсайдеры смогли достать чертежи корпуса будущего iPhone и напечатать его на 3D-принтере. По мнению экспертов, предполагаемый iPhone 12 в плане дизайна не будет радикально отличаться от актуальных смартфонов Apple. Однако округлые боковые рамки, используемые в дизайне iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы. По мнению специалистов, таким образом производитель может отдать дань памяти iPhone 4, одному из своих самых удачных смартфонов.

Кроме того, специалисты обратили внимание на магнитный коннектор, который может быть добавлен для взаимодействия со стилусом. На данный момент похожий интерфейс встречается у планшетов линейки iPad Pro. В остальных деталях новый iPhone сохранит преемственность — вырез под Face ID, тройная камера, разъем Lightning.

Напомним, презентация следующего поколения iPhone должна состояться в сентябре следующего года. Но уже в первом квартале года компания представит iPhone 9, наследника популярного iPhone SE.

Видео: YouTube/Mac Otakara

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