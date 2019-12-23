Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о назначении судей. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Так, указом №936\2019 в местных общих судах назначаются на должности:

  1. Судьи Барского районного суда Винницкой области Питель Елену Витальевну.
  2. Судьи Винницкого городского суда Винницкой области Гуменюка Константина Петровича.
  3. Судьи Желтоводского городского суда Днепропетровской области Крамар Елену Николаевну.
  4. Судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Майну Анну Евгеньевну.
  5. Судьи Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области Замкову Яну Васильевну.
  6. Судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области Корнееву Владлену Викторовну.
  7. Судьи Дружковского городского суда Донецкой области Рагозину Светлану Олеговну.
  8. Судей Краматорского городского суда Донецкой области: Михальченко Анастасию Александровну,
  9. Фомину Юлию Владимировну.
  10. Судей Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области: Икорскую Елизавету Сергеевну,
  11. Федоренко Татьяну Ивановну.
  12. Судьи Виноградовского районного суда Закарпатской области Кашубу Антона Валерьевича.
  13. Судьи Иршавского районного суда Закарпатской области Питерских Марианну Александровну.
  14. Судьи Токмакского районного суда Запорожской области Петренко Людмилу Васильевну.
  15. Судьи Коммунарского районного суда города Запорожья Тучкова Сергея Сергеевича.
  16. Судьи Ленинского районного суда города Запорожье Добрева Николая Васильевича;
  17. Судьи Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области Сухарник Ирину Игоревну.
  18. Судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Махно Наталью Владимировну.
  19. Судьи Кировского районного суда города Кировограда Кулинку Людмилу Дмитриевну.
  20. Судьи Ленинского районного суда города Кировограда Лукьянову Елену Викторовну.
  21. Судьи Рубежанского городского суда Луганской области Коваленко Дениса Сергеевича.
  22. Судьи Стахановского городского суда Луганской области Оленич Юлию Владимировну;
  23. Судьи Николаевского районного суда Николаевской области Шаронову Наталью Александровну.
  24. Судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области Хемич Оксану Богдановну.
  25. Судьи Заводского районного суда города Николаева Темникову Алену Александровну.
  26. Судьи Ленинского районного суда города Николаева Кокорева Вячеслава Валентиновича.
  27. Судьи Измаильского горрайонного суда Одесской области Смокину Галину Ивановну.
  28. Судьи Комсомольского городского суда Полтавской области Солоху Олега Владимировича.
  29. Судьи Котелевского районного суда Полтавской области Мальцева Сергея Алексеевича.
  30. Судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области Винтоняк Наталью Дмитриевну.
  31. Судьи Ровенского городского суда Ровенской области Першко Елену Александровну.
  32. Судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области Колодяжного Андрея Александровича.
  33. Судьи Ковпаковского районного суда города Сум Косолап Марину Николаевну.
  34. Судьи Лановецкого районного суда Тернопольской области Костив Лилю Ивановну.
  35. Судьи Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области Сташкив Надежду Михайловну.
  36. Судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Купина Владимира Викторовича.
  37. Судьи Близнюковского районного суда Харьковской области Масла Сергея Павловича.
  38. Судьи Изюмского горрайонного суда Харьковской области Одарюка Михаила Павловича.
  39. Судьи Каховского горрайонного суда Херсонской области Рахимову Елену Викторовну.
  40. Судей Херсонского городского суда Херсонской области: Валигурскую Людмилу Васильевну,
  41. Войцеховскую Яну Викторовну.
  42. Судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Стадничук Наталью Леонидовну.
  43. Судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области Билык Ольгу Владимировну.
  44. Судьи Сосновского районного суда города Черкасс Троян Татьяну Евгеньевну.
  45. Судьи Садгорского районного суда города Черновцов Милинчук Светлану Васильевну.
  46. Судьи Шевченковского районного суда города Черновцов Семенко Олега Васильевича.
  47. Судьи Бобровицкого районного суда Черниговской области Булыгу Наталью Александровну.
  48. Судьи Шевченковского районного суда города Киева Саадулаева Анзора Ибрагимовича.

А указом Президента №937 назначается на должность судьи Кировоградского окружного административного суда Кравчук Ольга Владимировна.

Напомним, что Венецианская комиссия обнародовала заключение, чем грозит Украине судебная реформа.

Также мы писали о том, что в Украине сократят штат местных и апелляционных судей.

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