Отец Зеленского: "Переживаю за Вову, надоело все... Бьют его и бьют" Александр Семенович Зеленский рассказал "Стране", как изменилась его жизнь при сыне-президенте, о криворожских планах Юзика и о проблемах с Коломойским

"Майдан был зря. Мне стыдно за него" Что через шесть лет случилось с избитыми "Беркутом" студентами, с которыми хочет встретиться Зе