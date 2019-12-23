В Киеве стартует всеукраинский образовательный эксперимент по изменению физкультуры в школах. Он продлится с января по май 2020 года - во втором семестре. А начнется 26-27 декабря 2019 года в Киеве углубленным тренингом для учителей физкультуры по новым видам спорта.

В образовательном эксперименте примет участие 21 школа из разных областей Украины.

Исследование проводит Спортивное движение JuniorZ известного телеведущего и шоумена Александра Педана при поддержке детского фонда ООН UNICEF. Результаты эксперимента станут основой реформы системы физического воспитания.

Цель JuniorZ - кардинально реформировать уроки физкультуры, внедрить на них новые виды спорта. Поэтому в избранных школах по всей Украине изменят оценивание, дадут детям возможность на каждом занятии выбирать вид спорта по желанию, а также участвовать в школьных соревнованиях. Кроме того, уроки будут проводить для одной параллели.

Фото: juniorz.com.ua

До и после эксперимента детей опросят, чтобы понимать, насколько им нравилась традиционная физкультура и как они приняли изменения. Результаты эксперимента JuniorZ и UNICEF передадут в Министерство образования и науки Украины для проведения на его основе полноценной реформы физического воспитания в школах по всей Украине.

Что касается тренингов для учителей, то они пройдут 26 декабря. В этот день в киевской школе № 42 Педан встретится с педагогами, для них проведут углубленный практикум по новым видам спорта (чирлидингу - акробатическим танцам с метелками-пипидастрами, петанку, флорболу, корфболу, фрисби, регби и бадминтону) и воркшоп по внедрению новой системы уроков физкультуры в соответствии с особенностями каждой школы.

Проект Педана JuniorZ по развитию спорта среди школьников реализуется при поддержке МОН Украины, Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН и других организаций. Он пропагандирует такие виды спорта, как чирлидинг, петанк, хортинг, флорбол, бадминтон, корфбол, регби, сумо и фрисби.

В ноябре "Страна" рассказывала о том, что в украинских школах введут уроки медиаграмотности.

Также мы писали о планах правительства Украины в ближайшие годы до 40% увеличить число людей, регулярно занимающихся спортом или физической активностью.