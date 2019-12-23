Правоохранительные органы задержали группу "минеров", которые в течение трех месяцев сообщали об угрозе взрыва ТРЦ "Магелан" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы

"Установлено, что указанная группа лиц, действуя по предварительному сговору, организовывала систематическое "минирование" торгового центра. Исполнители преступления за обещанное денежное вознаграждение осуществляли ложные сообщения о минировании ТРЦ и делали это в течение трех месяцев 2019 года", - говорится в сообщении.

По информации следствия, для каждого анонимного звонка преступники использовали новый мобильный телефон и разовую сим-карту, от которых избавлялись сразу после "минирования". Всего за указанный период указанные лица совершили по меньшей мере 14 ложных сообщений, которые оказались фейками.

В итоге были задержаны четыре местных жителя. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) УК Украины.

Всем задержанным уже избрана мера пресечения: одному - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн гривен, остальным трем - домашний арест.

Следствие в уголовном производстве продолжается, устанавливаются возможные заказчики и другие участники преступления.

Ранее сообщалось, что в Кабмине одобрили наказание для телефонных минеров сроком в 8 лет.

Также мы писали, что в Киеве поймали лжеминера Офиса президента, который пытался отомстить власти - прокуратура.