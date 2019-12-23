Согласно подписанному протоколу об урегулировании всех вопросов российско-украинского сотрудничества по газу, "Газпром" должен будет обеспечить исполнение решения Стокгольмского арбитража, но и Украиной должно быть исполнено решение по спору о "кредите Януковича". Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Facebook.

"На прошлой неделе был подписан протокол об урегулировании всех вопросов, связанных с российско-украинским сотрудничеством по газу, начиная с 1 января 2020 года. Протокол предусматривает прекращение взаимных претензий по всем действующим контрактам, и правительство России будет действовать строго в рамках этого протокола. Поручил коллегам из правительства отследить, чтобы все, что предусматривает этот документ, было реализовано на практике", - написал он.

Он добавил, что согласно протоколу, "Газпром" должен будет обеспечить исполнение решения Стокгольмского арбитража. "Бессмысленно сейчас анализировать, каким образом принимались те или иные судебные решения, хотя совершенно очевидно, что при их принятии не обошлось без политики. Но мы исходим из того, что его принял компетентный суд и поэтому оно подлежит исполнению. Надеюсь, что и другие решения иностранных судов, истцом в которых выступает Российская Федерация, прежде всего – по спору, касающемуся возврата государственного кредита, выданного государству Украина, будут надлежащим образом исполнены. Поручил коллегам, которые ведут эту тему, следить за этим процессом", - резюмировал Медведев.

Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

Речь идет о деньгах, которые Россия дала Украине в долг еще в 2014 году: 3 миллиарда 75 миллионов долларов. Еще в 2017 году Европейский суд деньги сказал вернуть. Но Украина подала апелляцию. Сейчас дело уже рассмотрел Верховный суд Великобритании.

Напомним, что вице-премьер России заявил, что вопрос "миллиардов Януковича" не входит в газовые договоренности.

Также "Страна" разбиралась, что пропишут в новом договоре по газу, о котором уже "почти договорились" Украина и РФ.