Департамент внутренней безопасности полиции совместно со Службой безопасности Украины, Государственной фискальной службой (ГФС) и прокуратурой Одесской области разоблачил в Одессе канал контрабанды контрафактного табака. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Департамента Нацполиции.

Оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности получили информацию о существовании канала незаконного ввоза подакцизных товаров на территорию Украины. Следственное управление ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры начало уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Во время совместных мероприятий по противодействию нарушениям налогового и таможенного законодательства правоохранители остановили в городе Черноморск грузовой автомобиль Volvo с прицепом-контейнеровозом. Транспортное средство пересекло государственную границу через таможенный контроль. Водитель предъявил документы на груз - полиэтиленовую пищевую пленку. Однако за первым рядом упаковок с пленкой в ​​контейнере, который прибыл из Турции на судне, был обнаружен контрафактный кальянный табак, брендформула которого ядовита.

Фото: Facebook/ Департамент-внутрішньої-безпеки-Національної-поліції-України

В результате обыска был изъят кальян, расфасованный в разную тару: 2088 килограммовых банок, 219840 картонных 50-граммовых упаковок, 496 5-килограммовых ведер, 93840 50-граммовых пачек, и 60 тысяч 100-граммовых ПЭТ-пакетов. Общий вес контрабандного товара составил почти 28 тонн. Его стоимость оценивается в более чем 4,5 миллионов гривен.

Скриншот: Facebook/ Департамент-внутрішньої-безпеки-Національної-поліції-України

Сейчас готовится ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество и объявление подозрения лицам, причастным к уголовному бизнесу. Среди них есть работники правоохранительных органов.

А ноябре "Страна" приводила рассказ главы государственной таможенной службы Максима Нефедова о том, что в Черновцах задержали партию контрабандных сигарет на почти 3 млн гривен.

Также мы описывали, как Украина превратилась в мировой хаб по поставкам контрабандных сигарет.