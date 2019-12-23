Служба автомобильных дорог сообщила об ограничении движения на отдельных автодорогах Львовской и Ивано-Франковской областей из-за ухудшения погодных условий в ближайшее время. Об этом заявили в ГСЧС в Facebook.

Львовская область:

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий планируется с 20:99 22 декабря по 09:00 24 декабря временное ограничение движения грузовых транспортных средств по дорогам государственного значения области, а именно:

М-06 Киев-Чоп (на участке г. Стрый - граница с Закарпатской обл.);

Н-13 Львов-Самбор-Ужгород на участке г. Старый Самбор - граница с Закарпатской обл.);

Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ив.- Франковск-Рогатин-Бобрка-Львов (на участке с. Давидов - граница с Ив. -Франковской обл.);

Т-1402 Сходница-Песочная (на участке г. Сходница - г. Дрогобыч).

Ивано-Франковская область:

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий планируется с 02:00 24 декабря временное ограничение движения грузовых транспортных средств по дорогам государственного значения области, а именно горных перевалах:

Н-09 Мукачево-Львов (Яблунецкий перевал);

Р-21 Долина-Хуст (Вышковский перевал);

Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (Буковецкий и Кривопольский перевалы).

Скриншот: Facebook/ДСНС України

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