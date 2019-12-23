Украина, Россия и сепаратисты договорились обменять пленных до Нового года - как и записано в коммюнике Нормандской четверки. Формула тоже согласована - всех установленных на всех установленных.

Правда, сообщения сторон по этому обмену различаются некоторыми деталями. В заявлении, к примеру, "ДНР", сказано, что Киев обязался закрыть уголовное преследование против тех, кого выдаст. Украина же такого намерения не упоминает.

Кроме того, списки заключенных еще в стадии согласования. "Страна" собрала все, что известно об обмене на данный момент.

Заявление России и "ДНР"

Первой о достигнутых договоренностях заявила РФ. Российские СМИ со ссылкой на представителя в контактной группе Бориса Грызлова рассказали, что в Минске согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Сообщалось, что Киеву и Донбассу удалось договориться в процессе видеоконференции, которая прошла сегодня. Обсуждался обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

"Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования", - добавили в Донецке. И заявили, что эти обязательства будут прописаны документально.

Это достаточно важный момент, поскольку часто бывало, что после обмена дела против людей открывались снова и их объявляли в розыск (как это, к примеру, произошло с артиллеристом "ДНР" Владимиром Цемахом).

Правда, в сообщении Офиса украинского президента об этом ничего не говорится.

Заявление Украины

В Офисе президента опубликовали заявление представителя Украины в ТКГ Валерии Лутковской.

"Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в нормандской формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену, и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - отметила Валерия Лутковская.

По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе, пока окончательно дошлифовываются списки. "Просила бы всех не манипулировать информацией, так как в этой процедуре взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она.

Также Офис президента опубликовал видео с речью Лутковской.

Смогут ли обменять пленных

Учитывая, что стороны уже официально заявили об обмене - то его вероятность почти 100%-я. Хотя изначально все шло к тому, что освобождение людей может сорваться.

На встрече в Минске, которая произошла на прошлой неделе, договориться так и не смогли. По информации "Страны", Украина предлагала обменять не всех на всех, а только осужденных. Также в Киеве хотели исключить из процесса "беркутовцев".

В итоге все сорвалось, а в адрес Киева понеслась солидарная критика от оппонентов. Новую попытку назначили уже на сегодня, и она была уже удачнее.

Сговорчивость сторон объясняется скорее всего тем, что срыв обмена означал бы срыв и нормандских договоренностей, достигнутых не так давно - 9 декабря.

При этом согласие на обмен можно пока считать предварительным: по словам Лутковской (и ранее об этом говорил Сергей Лавров) списки еще в стадии согласования. На которой может произойти все, что угодно.

Так, организация "Семья героев Небесной сотни" пишет в Facebook, что Украина готовится к выдаче "беркутовцев", обвиняемых в расстреле Майдана - Сергея Тамтуру, Сергея Зинченко, Павел Аброськина, Олега Янишевского и Александра Маринченко (ранее об этом рассказывала и "Страна").

Если это правда - то давление на Зеленского по этому вопросу будет большим: по сути Киев может отдать главных обвиняемых в деле расстрелов Майдана. Что является скандалом для майдановцев, которые обвиняют в этих расстрелах силовиков.

В итоге, если забуксует процесс по "беркутовцам", то может сорваться и весь обмен.

О том, что списки на обмен далеки от полного согласования, говорят и данные бывших политзаключенных. Освобожденный летом из украинской тюрьмы россиянин Игорь Климаковский, со ссылкой на свои источники, пишет сегодня в украинских тюрьмах "пошло движение".

"На Украине по тюрьмам и лагерям пошло движение. Приезжают сотрудники СБУ и прокуратуры. Проводят собеседования с политзаключенным на предмет обмена. Фотографируют. Собирают заявления на помилование у осужденных.

По сведениям из Одесского СИЗО собираются увозить на пункт подготовки к обмену уже сегодня-завтра. Из Бахмутского УИН 6, где сидел сам, - 25.12", - сообщает Климаковский в своем телеграм-канале "Железный зэк".

При этом, он говорит, что на обмен снова не выпустят Руслана Гаджиева, которого Украина не выдала и в прошлый раз.

"Руслан Гаджиев и Олег Даронин написали заявление на помилование. Но на последнее собеседование с представителями украинских спецслужб не водили. А это знак плохой".

Еще одна потенциальная угроза обмену - это нежелание нескольких десятков украинских заключенных ехать в "республики". Что закроет им дорогу назад в Украину, где могут просто не закрыть по ним дела.

Эту версию публиковало российское издание "Коммерсант". СМИ утерждает, что почти сорок человек из тех, кого Киев готовит передать в Донецк и Луганск, отказываются уезжать в "республики". И предпочитает лучше отбыть наказание в Украине и таким образом юридически закрыть вопрос здесь.