Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в Украине сократились на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным статведомства, падение было зафиксировано во всех отраслях: перерабатывающей - на 6,4%, добывающей - на 7,9%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - на 12%.

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

За первые 11 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности - падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 2,7%.

Фото: ukrstat.gov.ua

Промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018 году - 1,6%.

Напомним, что падение промпроизводства в Украине в прошлом месяце достигло показателя в 5% в месяц.

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