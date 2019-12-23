Появилось видео чудесного спасения мужчины в Киеве, когда в его авто врезался грузовик
На одной из автозаправочных станций Киева случилась авария, во время которой мужчина в последний момент успел отскочить от своего автомобиля, в который на полном ходу врезался грузовой автомобиль.
Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.
Как сообщается, ДТП произошло в понедельник, 23 декабря, около перекрестка Полярный и Семьи Кульженко.
Сперва водитель грузовика Renault столкнулся Mitsubishi, а затем протаранил припаркованный на АЗС Hyundai.. Как видно на записи, владелец легковушки успел отскочить за мгновение до удара. В аварии обошлось без жертв. Согласно предварительным данным, водитель фуры заснул за рулем.
Видео: Facebook/Киев оперативный
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