Американская Boeing Co., которая переживает глубокий кризис в связи с ситуацией с ее самолетом 737 MAX, объявила, что с 13 января 2020 года главным исполнительным директором станет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун, сообщает компания.

При этом он останется в составе совета, сообщается в пресс-релизе компании - одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

Нынешний CEO Деннис Мюленбург покидает этот пост и совет директоров немедленно.

Главный финансовый директор компании Грег Смит будет временно исполнять обязанности гендиректора в течение переходного периода. "Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и всеми другими заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.

Напомним, что в компании Boeing обнаружили проблемы с самолетами поколения NG.

Также мы писали о том, что власти США отозвали у Boeing право выдавать сертификаты на лайнеры серии 737 MAX.