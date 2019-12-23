Контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, сообщил полпред России на переговорах Борис Грызлов.

Киеву и Донбассу удалось договориться в процессе видеоконференции, которая началась сегодня в 13:15 по Киеву. Стороны обсуждали согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".

Напомним, 18 декабря в Минске переговорщики не смогли договориться об обмене пленными на Донбассе, о котором приняли решение на саммита в Париже. Это произошло из-за того, что украинская сторона предложила формулу "всех осужденных на всех осужденных", вместо прописанной в парижском коммюнике Нормандского формата формулы "всех установленных на всех установленных" (установленных больше, чем осужденных).

Также мы разбирались, почему в Минске провалили выполнение решений "нормандской четверки".