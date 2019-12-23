Вторник принесет в Украину дожди и мокрый снег. Карта погоды
Во вторник, 24 декабря, почти всю территорию Украины накроет дождливая погода. Исключение могут составить лишь Харьковская, Донецкая и Луганская области, где будет облачно.
На крайнем западе страны прогнозируют существенный дождь. В Карпатах - довольно сильный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м / с, метель, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м (уровень опасности, желтый).
Тепле всего будет на юге страны, где воздух прогреется до +11 градусов. На западе днем до + 7 градусов. Центральная часть - до +8. На севере и востоке +5-7 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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