Во вторник, 24 декабря, почти всю территорию Украины накроет дождливая погода. Исключение могут составить лишь Харьковская, Донецкая и Луганская области, где будет облачно.

На крайнем западе страны прогнозируют существенный дождь. В Карпатах - довольно сильный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м / с, метель, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м (уровень опасности, желтый).

Тепле всего будет на юге страны, где воздух прогреется до +11 градусов. На западе днем до + 7 градусов. Центральная часть - до +8. На севере и востоке +5-7 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды.

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