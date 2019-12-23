Два блока по четыре выходных дня подряд ожидаются в Украине на новогодние и Рождественские праздники. Об этом говорится в распоряжении правительства о переносе рабочих дней в 2019 году.

Так, на Новый год в Украине будет четыре выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января нового 2020 года. Рабочие дни с понедельника 30 декабря были перенесены на субботу 21 декабря, и со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Далее у украинцев будет два рабочих дня - 2 и 3 января.

После этого, согласно распоряжению правительства о переносе рабочих дней в 2020 году, опять предполагается четыре выходных подряд: с субботы, 4 января, по вторник, 7 января, так как рабочий день с понедельника, 6 января перенесен на субботу, 11 января.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.

Ранее "Страна" писала о том, как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество.

Также мы писали о том, как будут работать украинские банки в новогодние праздники.