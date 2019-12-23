"Страна" узнала расценки для посетителей принадлежащего бывшему президенту Петру Порошенко спортивного клуба "Пятый элемент", после обыска в котором была обнаружена система тотальной слежки за клиентами.

Как сообщили "Стране" в "Пятом элементе", для потенциальных клиентов клуба есть несколько предложений: "Пакет Я" - стоимость 52 900 гривен. Пакет "Семья" - стоимость 51 000. При оформление одной карты для двух и более членов семьи. Это карты полного дня с 7:00 до 23:00 в будни и с 9:00 до 23 на выходных.

Есть также карты "VIP" и "Премиум". Эти карты полного дня. Если вы счастливый обладатель "VIP card" ("Золотая карта") , то можете пользоваться такими услугами: VIP паркинг (год), отдельная раздевалка, мойка автомобиля - 50 раз, четырнадцать индивидуальных тренировок, 20 часов тенниса, два часа русской бани, 30 минут вертикального солярия, три часа общего массажа, программа "Навигатор здоровых удовольствий", шесть гостевых визитов и посещение клуба ребёнку до трёх лет. Все это обойдётся 125 100 гривен. Менеджер "5 элемента" Марина рассказала о Новогоднем предложении от клуба.

Прайс в "Пятом элементе". Фото: "Страна"

"Если вы покупаете карту, например, за 125 100 гривен, то 10% процентов от этой суммы идёт вам на клубную карту. Это где-то 11 000 гривен депозита, которым вы можете расплатится за отдельные услуги, - сообщила "Стране" менеджер Марина.

Карта "Премиум" поскромнее и в неё входит: вип-паркинг и раздевалка, программа "навигатор здоровых удовольствий" и три гостевых визита. Обойдётся эта карточка в 95 100 гривен. Карты отличаются ценой, и неожиданным бонусом.

"Они отличаются бонусами. Карты очень удобные, так как есть отдельная парковка и раздевалка. Людей поменьше. Карты у нас лимитированы. В VIP карте есть бонус в виде мойки автомобиля. Очень удобно. Вы приходите занимаетесь, а ваш автомобиль в это время моют. Кстати, у обладателей премиум и VIP карт - желтые халаты, - рассказала "Стране" менеджер клуба Марина.

Напомним, в "Пятом элементе" нашли целую систему видеофиксации и тотальной слежки за посетителями. "Страна" подробно разобралась в том, как и зачем в спортклубах следят за клиентами в раздевалках и душевых в материале "У них там есть специальная комната".

Также мы писали, что вице-президент Euronews Арфуш собирается подавать в суд на спортклуб Порошенко за незаконную слежку.