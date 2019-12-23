Новым послом США в Украине в ближайший месяц может стать 54-летняя Кристина Квин. Она заменит Уильяма Тейлора на должности временного поверенного в делах США в Украине. Об этом сам Тейлор сообщил во время ответов на вопросы в посольстве.

По словам Тейлора, кандидатура нового посла уже рассматривается, это человек, преданный Украине, высоко квалифицированный и желающий занять эту должность.

Кристина Квин. Фото: fakty.ua

Квин является заместителем главы посольства США в Украине, она уже возглавляла посольство с 28 мая по 18 июня, после того, как была отозвана посол Мари Йованович. Теперь же Квин будет главой посольства несколько месяцев, пока не появится кандидатура нового посла.

Напомним, в мае Йованович была отозвана из Украины, по ее свидетельству - из-за действий личного адвоката президента США Руди Джулиани. В июне посольство США в Украине возглавил Уильям Тейлор. В октябре Тейлор дал показания Конгрессу в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Он рассказал о том, как Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского. Уже 18 декабря стало известно, что Тейлор покидает свой пост.

Как сообщала "Страна", по данным либеральной Politico, следующим послом США в Украине может стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, который якобы нравится Трампу. Другой вероятный кандидат – дипломат Филипп Рикер, который, по слухам, должен был заменить Йованович еще зимой 2018 года. Также кандидатом на должность посла от Трампа может быть Майкл Костив, бывший сотрудник ЦРУ с украинскими корнями.