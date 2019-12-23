23 декабря суд рассмотрел апелляцию подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, которого суд первой инстанции ранее оставил под стражей на два месяца во время следствия. Антоненко остался под стражей на два месяца, как и постановил суд первой инстанции.

Адвокаты Антоненко просили заменить содержание под стражей на ночной домашний арест.

Фото: Андрей Антоненко на сегодняшнем суде. Фото: Страна



"Страна" также публикует видео из зала суда. На нем слышно, как активисты, пришедшие в защиту Антоненко, гричат судьям "Ганьба" после оглашения приговора.

Напомним, что 20 июля 2016 года в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет после того, как под его автомобилем сработало взрывное устройство. В декабре 2019 года правоохранители назвали имена пяти подозреваемых, все они были либо волонтерами, либо военными, которые были на Донбассе. Это Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, которые по данным следствия закладывали взрывчатку под авто, Яна Дугарь, которая могла быть наводчицей. А также эксперт по взрывчатке Владислав Грищенко с супругой Инной Грищенко, которая была на Донбассе в рядах "Правого сектора".

Позже из списка подозреваемых убрали супругов Грищенко, которые пока проходят, как свидетели.

Кузьменко и Антоненко суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде двух месяцев под стражей. У Дугарь домашний арест. Супруги Грищенко под стражей по другому делу.

Ранее апелляцию по Юлии Кузьменко перенесли на 24 декабря.