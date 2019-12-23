В Великобритании 6-летняя школьница Флоренс Уиддикомб обнаружила на рождественской открытке тайное послание из китайской тюрьмы Цинпу в Шанхае. Об этом 22 декабря сообщила газета Sunday Times.

В послании неизвестные заключенные-иностранцы заявили, что их вынуждают работать против их воли, и попросили обратиться в правозащитные организации.

Юная Уиддикомб открыла дома упаковку открыток, купленную в Tesco за 1,5 фунта стерлингов (46 гривен), и обнаружила, что на открытке с изображением котенка надпись. "Мы - иностранные заключенные в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Нас заставляют работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям", - гласит надпись, написанная заглавными буквами. Также в ней содержится просьба связаться с британским журналистом Питером Хамфри, который несколько лет назад сидел в этой тюрьме.

Флоренс Уиддикомб. Фото: thetimes.co.uk

Надпись на открытке. Фото: thetimes.co.uk

Родители школьницы обратились к Хамфри, после чего он связался с двумя бывшими заключенными тюрьмы, которые подтвердили факт принудительного труда. В связи с этим журналист написал статью в Sunday Times.

Представитель Tesco заявил, что компания никогда не позволит использовать труд заключенных при производстве товаров, продаваемых в сети ее магазинов. Китайское предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка поставщиков Tesco, если подтвердится, что на нем используется принудительный труд заключенных, сообщает BBC.

"Мы были поражены этими сообщениями и немедленно приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование", - сказал представитель Tesco.

В британской компании сообщили, что проводили аудит поставщика и не нашли признаков использования принудительного труда. Тем не менее в Tesco заявили, что компания "приостановила производство на фабрике".

Однако уже в понедельник представитель китайского поставщика сказал, что Tesco c ними не связывалась, а об обвинениях в свой адрес компания узнала из газет. "Мы никогда не были связаны ни с какими тюрьмами. Почему зарубежные СМИ упоминают нашу компанию? У них что, есть доказательства?" - сказал представитель китайской компании. Если таких доказательств нет, добавил он, то компания может подать в суд.

На найденную открытку отреагировали также в министерстве иностранных дел Китая, назвав обвинения в использовании труда заключенных фарсом. Сам скандал представитель МИД назвал "драмой, срежиссированной журналистом Питером Хамфри".

Напомним, что впервые за 30 лет из США выслали двух дипломатов посольства КНР по подозрению в шпионаже.

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