Во время общения со строителями Крымского моста на его открытии президент России Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга. Об этом сообщает РБК.

"Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет", — рассказал глава государства рабочим.

Как сообщает издание, представитель бизнесмена пояснила, что целью звонка было сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки Крымского моста завершена успешно. Она отметила, что это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста.

Как известно, Ротенберг является основателем и бывшим владельцем компании "Стройгазмонтаж", которая была основным подрядчиком строительства данного моста.

Напомним, ранее в понедельник Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части моста.

Ранее сообщалось, что Крымский мост готов пропустить первые поезда из Питера и Москвы.

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